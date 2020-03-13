Okullarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü ile Çubuk Belediyesi işbirliğinde ilçedeki okullarda ve Kur'an kurslarında koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.
13.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:54
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü ile Çubuk Belediyesi işbirliğinde ilçedeki okullarda ve Kur'an kurslarında koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.
AYBÜ Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki okul ve Kur'an kurslarında öğretmenler ve öğrencilere bilgi verildi.
Dr. Öğr. Üyesi Esma Kabasakal, "Bölümümüzdeki 8 öğretim görevlisi, 5 hemşire ve 124 öğrencimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalarda virüse karşı korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Öğretmenler ve öğrencilerle başlayan eğitimlerle amacımız toplumun tümüne ulaşmak." dedi.
AYBÜ Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki okul ve Kur'an kurslarında öğretmenler ve öğrencilere bilgi verildi.
Dr. Öğr. Üyesi Esma Kabasakal, "Bölümümüzdeki 8 öğretim görevlisi, 5 hemşire ve 124 öğrencimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalarda virüse karşı korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Öğretmenler ve öğrencilerle başlayan eğitimlerle amacımız toplumun tümüne ulaşmak." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çubuk Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu