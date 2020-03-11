Okullarda 'Koronavirüs' önlemi
Okullarda 'Koronavirüs' önlemi Kahramanmaraş'taki okullar dezenfekte ediliyor Kahramanmaraş'ta okullar korona virüse karşı karşı dezenfekte edildi.
11.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:05
Okullarda ' Koronavirüs ' önlemi Kahramanmaraş 'taki okullar dezenfekte ediliyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta okullar korona virüse karşı karşı dezenfekte edildi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunma önlemleri kapsamında Kahramanmaraş'taki okullarda dezenfekte işlemi başlatıldı. Onikişubat ilçesi Yıldırım Beyazıt İlkokulunda başlanılan ilaçlama işlemlerinin her okula uygulanacağı öğrenildi.Öğrencilerin sağlıkları için okulun baştan sona temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt İlkokulu Müdürü Habip Babaoğlan, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs nedeniyle bizlerde önlemlerimizi alıyoruz. Okulumuzda bulaşıcı olan korona virüs için dezenfekte edip ilaçlama işlemi yapıldı. Okulumuzdaki çocuklarımızı virüslere karşı korumak için çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.İlaçlama işlemini yapan Mustafa Uludağ ise, "Sodyum klorür denilen bir ilaç ile okulumuzu ilaçlıyoruz. Sınıflarda ve koridorlarda çocukların elinin değeceği her yeri dezenfekte ediyoruz. Ben bu işi ücretsiz olarak iki okula yapacağım. İşimiz bittikten sonra ozon cihazı sayesinde okulun havasını da değiştirerek dezenfekte işlemini tamamlıyoruz" diye konuştu.Öğrenciler ise hastalıklara karşı korunmak için sık sık ellerini yıkadıklarını ifade ettiler.
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta okullar korona virüse karşı karşı dezenfekte edildi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunma önlemleri kapsamında Kahramanmaraş'taki okullarda dezenfekte işlemi başlatıldı. Onikişubat ilçesi Yıldırım Beyazıt İlkokulunda başlanılan ilaçlama işlemlerinin her okula uygulanacağı öğrenildi.Öğrencilerin sağlıkları için okulun baştan sona temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt İlkokulu Müdürü Habip Babaoğlan, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs nedeniyle bizlerde önlemlerimizi alıyoruz. Okulumuzda bulaşıcı olan korona virüs için dezenfekte edip ilaçlama işlemi yapıldı. Okulumuzdaki çocuklarımızı virüslere karşı korumak için çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.İlaçlama işlemini yapan Mustafa Uludağ ise, "Sodyum klorür denilen bir ilaç ile okulumuzu ilaçlıyoruz. Sınıflarda ve koridorlarda çocukların elinin değeceği her yeri dezenfekte ediyoruz. Ben bu işi ücretsiz olarak iki okula yapacağım. İşimiz bittikten sonra ozon cihazı sayesinde okulun havasını da değiştirerek dezenfekte işlemini tamamlıyoruz" diye konuştu.Öğrenciler ise hastalıklara karşı korunmak için sık sık ellerini yıkadıklarını ifade ettiler.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Okullarda 'Koronavirüs' önlemi
Etiketler : Kahramanmaraş, Koronavirüs, Onikişubat, Genel
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