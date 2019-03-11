Okullarda Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anma Etkinlikleri Düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin
Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, okullarda Sezgin'i anma etkinlikleri düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığından illere "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinliklerine ilişkin yazı gönderildi.
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiği anımsatılan yazıda, İslam bilim tarihinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Sezgin'i yeni nesillere doğru şekilde anlatmak amacıyla tüm kamu kurum ile kuruluşlarının destek ve katkısıyla çalışmalar yapıldığına işaret edildi.
Yazıya göre, Bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalara yönelik Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi
ile iş birliği protokolü imzalandı.
Prof. Dr. Sezgin ve çalışmalarını ulusal, uluslararası düzeyde tanıtmak, bilim ve medeniyet tarihinde öne çıkan bilim insanları, hayatları, eserleri ve sonraki asırlara etkileri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla, imkanları uygun okullarda gerçekleştirilmesi için etkinlikler planlanarak, öğrenci, öğretmen ve velilerin takip edebileceği "http://fuatsezgin.meb.gov.tr" internet sayfası açıldı.
Etkinlikler yıl boyu sürecek
Okullarda etkinlik önerileri, imkanlar ölçüsünde, öğrencilerin ilgi ve becerileri dikkate alınarak yıl boyunca düzenlenecek.
Bu kapsamda, öğrenci, öğretmen ve akademisyenler tarafından sunum, panel, söyleşi, konferans gibi etkinlikler gerçekleştirilebilecek.
Bu etkinliklerde "Bir Bilim İnsanı Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin", "İslam Bilim Tarihi", "Müslüman Bilginler
ve Bilim Tarihindeki Yeri ve Önemi", "Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi", "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Çalışmaları ve Eserleri", "Kadim Medeniyetimizde Eğitim ve Bilim Kurumlan", "Fuat Sezgin'e Göre Dünya Bilim Tarihinde İslam Biliminin Rolü", "İslam'ın Temel Kaynaklarında Bilim", "Son Dönem İslam Bilim ve Düşünce Çalışmaları", "Müslüman Bilim Adamlarının Batıya Etkileri", "İslam Kültür ve Medeniyetinde Çığır Açan İcatlar ve Mucitler", "İslam Dünyasındaki Bilimsel Gelişmelerin Toplumsal Değişime Etkisi", "Bir Eğitimci Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin", "Öğretmenlerin Geleceği İnşa Etme Sürecinde Bilimler Tarihinin Katkısı" gibi konu başlıklarından yararlanılabilecek.
Öğrenci, öğretmen ve veli katılımı teşvik edilecek
Bu kapsamda, okullardaki bilimsel etkinlikler "Prof. Dr. Fuat Sezgin" anısına düzenlenebilecek. Kütüphane, laboratuvar, derslik gibi uygun alanlara "Prof. Dr. Fuat Sezgin" adı verilebilecek. Sezgin'in biyografisi öğrencilerle paylaşılıp, ilgili videolar "http://www.ibtav.org/videolar" adresinden izlenebilecek.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaret edilebilecek veya "http://www.ibttm.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal turlar gerçekleştirilebilecek.
Okulların uygun alanlarında konuya yönelik köşeler oluşturulabilecek, panolar hazırlanabilecek. Okul bahçesinde veya başka uygun alanlarda ağaç dikilebilecek, hatıra ormanı oluşturulabilecek.
"Müslüman Bilginler Atlası" hazırlanabilecek ve sergilenebilecek.
Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihi, kültür ve medeniyetiyle ilgili kitaplar ve diğer yayınlar kütüphanelere kazandırılabilecek ve öğrencilere okutulabilecek.
Sezgin ile ilgili medyada yer alan haber, röportaj ve görseller derlenerek sergilenebilecek. Okul dergisi, gazetesi gibi çalışmalarda "Prof. Dr. Fuat Sezgin" özel sayıları hazırlanabilecek veya tema olarak işlenebilecek.
Bilim ve medeniyet tarihinde öne çıkan bilim insanlarının biyografileri ile bilim uğrundaki çabalarını konu edinen tiyatrolar sergilenebilecek. Okulların internet sayfalarında konuyla ilgili yapılan etkinliklere yer verilebilecek.
Prof. Dr. Sezgin ile bilim ve medeniyet tarihinde öne çıkan bilim insanlarına, yaptıkları çalışmalara, öğretim programlarının ilgili kazanımları işlenirken yer verilebilecek.
Resmi ve özel temel eğitim ile ortaöğretim kurumlarında bu etkinliklerden uygun görülenler düzenlenecek. Etkinliklere öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı teşvik edilecek.
Fuat Sezgin, Güncel
Kaynak: AA