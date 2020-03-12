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Okullarda sosyal etkinlikler iptal edildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

12.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:43
Okullarda sosyal etkinlikler iptal edildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın imzasıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda koronavirüs tehdidine karşı Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı ifade edildi. Bu çerçevede MEB'e bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlere yer verilen yazıda şöyle denildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlık yazısında ayrıca, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı da belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : MEB, Güncel

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