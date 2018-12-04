Adıyaman
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından il genelinde bulunan okullarda tablet dağıtımları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığının Erdemli
ve Başarılı Birey Projesi kapsamında Adıyaman genelinde kodlama projelerinin yer aldığı toplam 14 ortaokul ve ilkokulda eğitim gören öğrencilerine tablet dağıtımları gerçekleştiriliyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş
'ün katılımı ile 30 adet tablet ilk olarak Orhan Gazi
Ortaokulunda bulunan öğrencilere dağıtıldı.
Kodlama projesine dahil olan il genelindeki okullara 1 hafta içerisinde toplam 340 adet tabletin öğrencilere teslim edileceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Adıyaman
04 Aralık 2018 Salı 19:42