Okullarda virüsle savaş için gerekenler

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) İÇ Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, okullarda öğrencilerin virüslere karşı alacakları önlemlerle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Mocan, "Öğretmenlerin ne yapması gerekir. Öğretmenler mutlaka ders arasında, teneffüslerde sınıfları havalandırmalı, temiz havanın sınıflara girmesini sağlamalı. Teneffüs yapılan yerler eğer kapalıysa da ders sırasında da buraların havalandırılması gerekir" dedi. Prof. Dr. Mocan, " Çocuklara el yıkamayı öğretmen gerekiyor. Sık sık her teneffüste ellerin yıkanması gerekiyor. Beyaz sabun dediğimiz normal sabun buna yetecektir. Ama 2-3 dakika köpüklü bir şekilde elleri en az 15-20 kez çevirecek şekilde yapılması gerekir" diye konuştu.Okullar açıldı, milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Grip salgını ise kol geziyor. Uzmanlar sadece öğrenciler değil, herkesin gribe, virüs kaynaklı hastalıklara karşı korunma konusunda sık sık ve 2-3 dakika boyunca el yıkmasını öneriyor. Uzmanlar anti-bakteriyel jellerin, ıslak mendillerin gerekli hijyenin sağlamada yetersiz kaldığını belirtirken, eczanelerde satılan bu ürünlerin ise tükenme noktasına geldiği bildiriliyor. Veliler çocuklarının sık sık el yıkmasını sağladıklarını belirtirken, ıslak mendiller ve jellerden ise vazgeçmiyor."BEYAZ SABUN DEDİĞİMİZ NORMAL SABUN BUNA YETECEKTİR"İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, okullardaki öğrencilerin virüslere karşı alacakları önlemlerle ilgili, şunları söyledi:"Burada üç ayaklı bir durum var. Birincisi ebeveynlerin ne yapması gerektiği, ikincisi öğretmenlerin nasıl bir davranış kalıbında olması gerektiği ve öğrencilere bunun nasıl yansıyacağız? Ebeveynler eğer çocukları ateşliyse, ertesi gün okula yollamamaları lazım. Gripli olduğunu bile bile çocukları okula yollayan anne babayı biliyoruz. Bunlar büyük bir tehlike arz ediyor. Öğretmenlerin ne yapması gerekir? Öğretmenler mutlaka ders arasında, teneffüslerde sınıfları havalandırmalı, temiz havanın sınıflara girmesini sağlamalı. Teneffüs yapılan yerler eğer kapalıysa da ders sırasında da buraların havalandırılması gerekir. Çocuklara el yıkamayı öğretmek gerekiyor. Sık sık her teneffüste ellerin yıkanması gerekiyor. Beyaz sabun dediğimiz normal sabun buna yetecektir. Ama 2-3 dakika köpüklü bir şekilde elleri en az 15-20 kez çevirecek şekilde yapılması gerekir. Sabunlama yetecektir. Yok dezenfektan, ıslak mendiller tam ne olduğu belli olmayacaktır yani tamamen temizlememe ihtimali vardır. Onun için sabunun yerini hiçbir şekilde tutmazlar. Çocuklara öksürürken ağızlarını elleriyle kapatmak değil, kollarıyla kapatma şeklinde öksürmeleri, hapşırmaları gerektiği öğretilmeli. Çünkü elleriyle kapattıkları zaman solunum yollarıyla çıkan tükürük her yere yapışacaktır, kalemi, silgiyi elleyen yanındakine bulaşma ihtimali çok yüksektir. Bir diğeri de öpüşmeyi bitirmek lazım. Öpüşerek bu hastalık çok sık geçer. El sıkışmayla da geçer. Gripli olduğunu bildiğiniz birisi ya da daha sonra öğrendiğiniz birisiyle el sıkıştıysanız mutlaka ellerinizi sabunlu bir şekilde yıkamanız gerekiyor. Anne babaların da mutlaka çocuklara iyi bir uykuyu, temin etmeleri, vücut direncini artırıcı balık yağına, D vitamininin doktora sorularak verilmesi, sağlıklı beslenilmesi, sağlıklı kış sebzelerinin yenmesi çok önem arz etmektedir."Eczacı Veysel Taş da "Dezenfektan ve anti bakteriyel jel satışları bu ara virüslerden dolayı çok arttı. Şu anda elimizde kalmadı, tükendi dedi. Taş, anti-bakteriyel sabun ve ıslak mendiller için ise, 'Şu anda hepsine rağbet çok, satışlar da iyi" dedi."ÇOCUKLARA DA SIK SIK EL YIKATIRIM"Vatandaşlardan Mehmet Alptekin, "Günde 4-5 defa el yıkıyorum. Otobüsten inince ellerimi ıslak mendille siliyorumö dedi. Sibel Selek ise çocuklarının da ellerini sık sık yıkattığını belirterek, 'Özellikle bu virüslerden dolayı çocuklara da biraz daha temkinli davranıyorum, ellerimiz çok sık yıkarım. Anti-bakteriyellere gerek yok normal evdeki sıvı sabunla, çocuklara da sık sık el yıkatırımö şeklinde konuştu. Mustafa Çolt ise çocukları için genelde sabun kullandığını belirterek, 'Islak mendil de kullanırım, duruma göre değişiyor" dedi.Hasibe Kuzguncu, "Her sokaktan gelişte mutlaka yıkarım. Çantamda kolonyam var. Metrobüsten inince siliyorum ellerimi. Çok şükür hasta olmadım. Torunum, gelinim, eşim domuz gribi oldu, hasta yatıyor, bana bir şey olmadı" diye konuştu.