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OKULLARDAN TELEVİZYON VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

SULTANBEYLİ'de iki okuldan 6 dizüstü bilgisayar ve 2 televizyon çalan şüpheli yakalandı.

26.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:57OKULLARDAN TELEVİZYON VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SULTANBEYLİ'de iki okuldan 6 dizüstü bilgisayar ve 2 televizyon çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 4 dizüstü bilgisayarı uyuşturucu madde karşılığında sattığı anlaşılırken, şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

, Mecidiye Mahallesi'ndeki iki okuldan 15 - 19 Kasım tarihleri arasında 6 dizüstü bilgisayar ve 2 televizyon çalınması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Okullarda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dizüstü bilgisayarları ve televizyonları çaldığını tespit ettiği Yunus Emre E.(18) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yunus Emre E., sorgusunda okullardan hırsızlık yaptığını kabul ederken, ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada çalınan 1 televizyonu ve 2 dizüstü bilgisayarı ele geçirdi. Yunus Emre E.'nin daha önce 17'si hırsızlık olmak üzere toplam 31 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların devamında şüpheli Yunus Emre E.'nin 1 televizyonu para karşılığında sattığı Samet S.(18), 4 dizüstü bilgisayarı uyuşturucu madde karşılığında sattığı Yunus B.(18)  ve Yunus B.'nin arkadaşı Onur B.(26) yakalandı. Ekiplerin yakaladıkları şüpheliler üzerinde yaptığı aramada ise Yunus B.'nin üzerinden 1,4 gram Bonzai, Onur B.'nin üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.

Ekipler, Onur B.'nin evinde yaptıkları aramada ise çalıntı televizyon, 4 dizüstü bilgisayar, 101 adet toplamda 217 gram bahçe içerisinde toprağa gömülü vaziyette kavanoz içerisinde Skunk, Ecstasy hap, 2,9 gram kenevir tohumu, 0,5 gram taş kokain, hassas terazi, pompalı tüfek, rulo alüminyum folyo ve 2.890 TL para ele geçirdi.

Yakalanan şüphelilerden Samet S.'nin uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık olmak üzere 2 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Yusuf B.'nin 3 hırsızlık, 5 uyuşturucu madde kullanmak, 3 uyuşturucu madde ticareti olmak üzere toplam 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Onur B.'nin ise 9 uyuşturucu madde kullanma ve 3 uyuşturucu madde ticaretinden 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin okula girişi

-Ekiplerin şüphelinin evinde laptopları bulması

-Onur B.'nin bahçesinde uyuşturucu bulunması

-Bulunanların sergilenmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- Ablay

Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: DHA

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