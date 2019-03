Okulları Yenilenen Öğrencilerin Yüzünde "Güller Açtı"

Kaynak: AA

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında yükümlülerin boya ve onarımını yaptığı okulların duvarları, üniversite öğrencileri tarafından çeşitli çizgi film karakterleri ile renklendirildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında, 568 saat boyacılık ve tadilat kursu gören denetimli serbestlikten yararlanan 18 yükümlü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen köy okullarının bakımını yapıyor.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci kulüpleri de okulların çevre düzenlemesini yaparak, kütüphaneler oluşturuyor. İŞKUR da projede yer alacak yükümlülere cep harçlığı sağlıyor. Proje ile köy okullarının yenilenerek eğitime büyük katkı sağlanması, projeye katılan denetimli serbestlik yükümlülerinin ise rehabilite edilerek meslek sahibi olmaları hedefleniyor.Proje kapsamında boya ve onarımı tamamlanan Asarcık ilçesine bağlı Gökgöl Şehit Mahir Emen İlkokulu'nu ziyaret eden üniversite öğrencileri, burada çeşitli etkinlikler düzenleyip okul duvarlarını bazı çizgi film karakterleri ile renklendirdi.Öğrencilere kırtasiye malzemeleri, çanta, kitap ve balon dağıtan üniversiteliler, öğrenciler ile eğlenceli vakit geçirdi.Öğrencilerin oyunlarına katılan Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirledikleri 33 okulda benzer etkinlikler düzenleneceğini belirtti.Eğitim alan yükümlülerin boya ve onarım işleri yaptığını, proje ortağı kurumların ise okullara çeşitli katkılar sunduğunu ifade eden Ateş, "Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değiyor. Mutlulukları paha biçilmez bir duygu. Emeğimiz Eğitim İçin Projesi kapsamında 28. okuldayız. Bu günü karnaval havasında geçiriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin hediyeleri ve etkinlikleriyle öğrencilerimiz güzel ve keyifli bir gün geçirdi. Bizim için de keyifli bir gündü." dedi.Ateş, projeye destek veren kurumlarla köy okullarının güzelleştiğini hem de yükümlülerin meslek sahibi olduğunu aktardı.Asarcık Milli Eğitim Müdürü Cafer Demirtaş ise projenin birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek, okulların fiziki durumunun düzeltilmesinin yanı sıra öğrencilerin çeşitli imkanlara kavuşturulduğunu ifade etti.Etkinlikler sonrası çocukların mutluluklarının yüzlerinden okunduğuna işaret eden Demirtaş, "Kendileriyle ilgilenilmesi onları mutlu etti. Yüzlerinde tomurcuk gibi güller açtı çocuklarımızın. Her sınıfa ve öğrenciye dokunuldu. Projenin her açıdan çok yararlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.Okul Müdürü Özkan Güden de proje ile okullarının yenilendiğini, öğrencilerinin unutamayacakları bir gün yaşadığını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Ecem Üner, sosyal medya aracılığıyla topladıkları çanta ve kırtasiye yardımlarını 131 öğrenciye dağıttıklarını söyledi.Hemşirelik yüksek lisans öğrencisi Dilek Çayırezmez ise çocukların küçük şeylerden mutlu olduğunu dile getirerek "Bir yüz boyamak bile çocuklar için mutluluk vericiydi. Biz de onların mutlu olması için her şeyi yaptık. Görsel ve eğitsel oyunlar ile onlarla biz de eğlendik." diye konuştu.