Okullarımız Arasındaki İmkan Farklılıklarını Azaltabilirsek..."

13 Aralık 2018 Perşembe 11:56



13 Aralık 2018 Perşembe 11:56

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek başarı farkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye'den de biraz kurtulmuş olacağız. Bundan kurtulmuş olduğumuzda da eğitim sistemi, mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine hizmet edecektir" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Bütün Anadolu'da karşılaştığımız çocuklarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu bayrağı nasıl yükseltiriz konusunda güven inşa ediyorlar. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimle ilgili yeni bir soluk ve nefesle yola devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu söylerken elbette bir güvencem var. Bu zamana kadar yapılan çok güzel işler var. Türkiye'de eğitimle ilgili ne yapılabilir konusunda birçok meslektaşımız ve müdürler rahatlıkla ifade edebilir. Bu işin omurgasında yer alan merkezi düşünce şöyle özetlenebilir; biz okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek başarı farkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye'den de biraz kurtulmuş olacağız. Bundan kurtulmuş olduğumuzda da eğitim sistemi, mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine hizmet edecektir. İnsan yetiştirme derken, sistemimizin tam da omurgasına yerleşmelidir. Çünkü insan meselesi halledilmeden fiziki meselelerin ya da teknik meselelerin halledilmesi gerçekten çok mümkün değildir" dedi."ÇOCUĞUN HİZASI BOZULURSA İNSANLIĞIN DA HİZASI BOZULUR" Bakan Selçuk, "Bazen uluslararası toplantılarda kendime soruyorum. Biz dünyanın gitmek istediği yere gitmek istiyor muyuz? Şahsen ben gitmek istemiyorum. Çünkü insanı endüstrinin ihtiyaçlarıyla sınırlayan ve ilgili becerilerle sınırlı gören bir eğitim bakışıyla insan geleceğini kurtaramayız. Bugün dünyadaki eğitim seviyesi yükseldikçe silahlanma, obezite, açlık ve çevre kirliliği de artıyor. Bir şeyin yanlış gittiğini çok net görebiliyoruz. Biz sadece maddede mükemmel olarak insanın hizasını koruyamayız. Çocuğun hizasını ise hiç koruyamayız. Çocuğun hizası bozulursa, insanlığın hizası bozulur. Bu sebeple bizim çocuğun tabiatına muhakkak suretle riayet etmek konusunda duyarlı olmamız icap ediyor" şeklinde konuştu."OKUL ARASINDAKİ FARKLILIKLAR AZALIRSA VELİLERİN HARİTASI DEĞİŞECEKTİR" Bakan Selçuk, "Biz eğitimin gayesi konusunda önce bir sadeleştirme yapalım. Bu amacı sadeleştirdikten sonra yapı ve organizasyon kuralım. Sonra da süreç tasarımına geçelim. Bu süreçlerin de sonunda da fonksiyonları icra edelim. Bütün yapmak istenilen şey sistem kurgusu içerisinde bunu hem evrensel boyutuyla hem de milli boyutuyla ileriye götürmeye gayret etmektir. Bunu milli boyutuyla düşünmezsek o zaman bizim çocuklarımızın ayağı pergel metaforunda olduğu gibi dolaşmakta güçlük çekecektir. Bütün bu süreç içerisinde tüm valilerimizden istirhamım şu oldu; ilimizdeki okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak çok ama çok önemlidir. Bunu azaltırsak o zaman velilerin okul talebi konusunda haritası değişecektir. Bu azalırsa eğitim gerçek işini yapacak ve kuruluşlara çok fazla ihtiyacımız kalmayacak. Eğitim sistemi okuldan yükselecektir" diye konuştu.(İHA)