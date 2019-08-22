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Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu

2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de açıkladı.

22.08.2019 16:02
Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu

2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de Twitter'dan duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"TATİLİN SON GÜNLERİNDESİNİZ"

"'Okulu çok özledim.' Yahut 'Ne yani bitti mi tatil?' diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme" diyen Selçuk, ara tatil tarihleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Açılış: 9 Eylül, ilk ara tatil: 18-22 Kasım, yarıyıl tatili: 20-31 Ocak, 2. ara tatil: 6-10 Nisan, kapanış: 19 Haziran."

Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.

Selçuk'un paylaşımı;

Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu

Ziya Selçuk, Selçuk, Eylül, Güncel

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