Okulların açılmasına 1 hafta kala kapatıldı, öğrenciler açıkta kaldı

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Uluslararası eğitim veren Canada okulları, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlamasına 1 hafta kala Kadıköy Moda 'daki Lise kampüsünün mal sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle burada faaliyetin durdurulduğunu duyurdu. Velilere gönderilen maillerde yeni öğretim yılına Bağdat Caddesi'ndeki kampüslerinde devam etme kararı alındığı bildirildi.Aldıkları mail ile neye uğradıklarını şaşıran veliler okula akın etti fakat karşılarında hiçbir yetkiliyi bulamadı. 1 yıllık kayıt ücreti olan 60 bin liranın iade edilmesi için mail ile talepte bulunan velilere İade süreci, iptal dilekçe tarihi itibari ile 60 gün sonunda yapılmaktadır. Geçmişten gelen iadeler olduğu için, öncelik geçmişten gelen iadelere verilmektedir denildi. Kredi çekerek peşin ödeme yaptıklarını belirten ve okulların açılmasına 1 hafta kala çocuklarının açıkta kaldığını belirten veliler ve öğrenciler mağdur olduklarını ileri sürdü.Öğrenci velisi Güneş Eren, şunları söylediGeçen hafta mail yoluyla okulun kapandığına dair bilgi verdiler ve biz apar topar tatilden döndük. Zaten bu okulla ilgili bazı şeyler duyuyorduk ama güvendik açıkçası, 'biz eğitimimize devam edeceğiz' dediler bizi ikna ettiler. Biz nakit paramızı verdik, 'çocuğumuz iyi bir eğitim, iyi bir dil eğitimi alacak' diye. Mail yoluyla okulun kapandığını öğrendik, şimdi arıyoruz telefonlara bakan hiç kimse yok bizi kayıt yapan kişi bile bizim haberimiz yok, bizlik bir konu değil diyor.Şişli'deki ofislerine geldik görüyorsunuz, kepenk indirmişler. Bizim kayıt yaptırdığımız Moda'daki kampüs, binanın kirası ödenmediği için zaten oradan atılmışlar. Kadıköy İlçe Milli Eğitim'e gittik onlar da zaten 'Bizde dosyalar çok kabarık, biz hiç bir şey yapamayız' dediler. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Bırakın parayı şu an çocuğumu yazdıracak okul bulamıyorum. ve bu okul hala kayıt almaya devam ediyor. Zaten buna müdahale etmemiz gerekiyor kimsenin canı yanmasın, şimdi Suadiye'de derme çatma bir bina tutmuşlar orayı lise yapacaklarmış orası için kayıt alınıyor. Milli Eğitim de artık bunlara izin vermemeli. Şu an para iade edilse bile okullar açılıyor, kayıt yapacak okul bulamıyoruz.ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, HER YERİNDE YARA ÇIKTIÇocuğumun psikolojisi bozuldu her yerinde yaralar çıktı. Avukat ile konuştuk bize 2020 Şubat ayında parayı iade edeceklerini söylüyorlar ama hiç bir güvence yok, bizim gibi çok mağdur var. Kredi çekerek ödeme yaptık birbirimize kefil olduk ve şimdi bu parayı ödemek zorundayız ama önemli olan çocuklarımızın psikolojisi şimdi çocuk açıkta yaşıtları, arkadaşları okul heyecanı yaşıyor diye konuştu.BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLAYIP KANDIRDILARDilek Eren Özben Çok mağduruz, biz okul ile ilgili duyumlar alıyorduk okul yönetimi ile kaç defa görüştüm. Bunlar hep uydurma böyle bir şey yok dediler ve bizi inandırdılar. Çok güzel ağırladılar ve kandırdılar. Sonra mail yoluyla okulumuz hizmete kapanmıştır dediler. Çocuğumu 9'uncu sınıf için kayıt yaptırdım 1 yıllık için 60 bin lira peşin ödedim dedi.KAYIT ALINDI, İNŞAAT BİTMEDİŞahin Göksu Ben çocuğumu okula yeni başlıyor, Adana'daki okula kayıt yaptırdım. İnşaat devam ediyordu bize okullar açılana kadar inşaatın biteceğini söylediler. Şu an inşaat hala bitmedi ve muhatap kimseyi bulamıyoruz. Adana'daki ofisleri kapalı, İstanbul'a geldim buradaki ofis de kapalı diye konuştu.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMAYACAKBu arada, okul yönetimince velilere gönderilen mailde ayrıca, Yaşanan bu ani gelişme söz verdiğimiz ve sizlerle paylaşımda bulunduğumuz Kanada ekolü içeriğinden nitelik ve nicelik olarak herhangi bir değişikliğe neden olmayacak. Aksine öğrencilerimiz yapacağımız tüm çalışmalara yönelik heyecanımızı artırarak standartlarımızı güçlü kılacaktır. Gerekli taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sizleri kurumumuza davet ederek tüm işleyişimizi ve sürecimizi sizlerle ayrıca paylaşıyor olacağız denildi.