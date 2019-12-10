Haberler » 3. Sayfa » Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi - Haberler

Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi

Okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında 128 şahıs ve 26 araç incelendi.

10.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:01Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi
Okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında 128 şahıs ve 26 araç incelendi. Bir araç sürücüsüne " Sigortası Olmamak" konusundan 108 TL idari para cezası uygulandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 10 okul çevresinde faaliyet gösteren, bir internet salonu, bir kahvehane, bir büfe, 2 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 128 şahıs incelendi ve trafik yönünden 26 adet araç incelenerek, bir araç sürücüsüne "Araç Sigortası Olmamak" konusundan 108 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:46 ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor - Haberler
19:46 Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı - Haberler
19:40 Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı - Haberler
19:39 Lavrov-Pompeo görüşmesi başladı - Haberler
19:16 Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor - Haberler
18:22 Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız - Haberler
17:57 ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması - Haberler
17:47 İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti - Haberler
17:22 Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var - Haberler
16:43 Twitter, 2019'un en çok retweet alan 5 paylaşımını açıkladı - Haberler
10.12.2019 19:48:55