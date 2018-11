Okulların Güvenliği Kadınlara Emanet

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



ÖZGÜN TİRAN - İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında, Kırklareli'ndeki birçok okulun güvenliğini, kadın güvenlik görevlileri sağlıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden proje çerçevesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 36 güvenlik görevlisi istihdam edildi. Kırklareli'nde istihdam edilen 36 güvenlik görevlisinin 24'ü ise kadınlardan seçildi.Okulların emanet edildiği kadın güvenlik görevlileri, sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullara gelerek, önce okulun içini, daha sonra da çevresini kontrol ediyor.Öğrencilerin gelişinden okuldan çıktıkları zamana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba gösteren güvenlik görevlileri, okul çevresinde gördükleri olumsuzlukları başta emniyet müdürlüğü olmak üzere gerekli yerlere iletiyor.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla başlayan uygulamanın tüm okullarda devam ettiğini söyledi.Türkiye'deki tüm okullarda gerek özel güvenlik gerek ise kolluk güçlerince önlemler alındığını ifade eden Bilgin, Kırklareli'nde de polis ve TYP kapsamında güvenlik görevlilerinin okullarda görev yaptığını aktardı.Kentteki okullarda özellikle kadın güvenlik görevlisi sayısının daha fazla olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bu konuda özellikle kadınların seçilmesinin nedeni, hem çocuklarla iletişim açısından hem de çocukların içerisinde bulundukları ruh halini anlamaları açısındandır. Bu nedenle kadın güvenlik görevlilerimizin sayısı daha fazla. İlimiz başta olmak üzere çok ciddi bir güvenlik sorunu da giderilmiştir. Uyuşturucu kullanımı ve diğer güvenlik zafiyetleri konusunda da başarılar elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu."Gözüm çocukların üzerinde"Cumhuriyet Ortaokulu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Esen Ünsal (38) görevinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.Okullarda özellikle kadın güvenlik görevlileri bulunmasının önemli olduğunu belirten Ünsal, kadınların erkeklere göre işlerine daha titiz yaklaştıklarını anlattı.Okulda güvenlik görevlisi olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Ünsal, "Öğrencileri içeriden veya dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikelerden korumak için biz buradayız. Bizim gözümüz öğrenci, öğretmen, veli, okulda tüm personelin üzerinde oluyor. Her türlü tehlikeyi hissetmemiz ve görmemiz gerekiyor ki ona göre tedbir alalım. Biz görevimizi ne kadar titizlikle yaparsak velilerin de içi o kadar rahat ediyor." diye konuştu.Kendisinin de anne olduğunu vurgulayan Ünsal, görevini severek yaptığını aktardı.Ünsal, Kırklareli'nin ve okullarının güvenli olduğuna işaret ederek, "Biz yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Öğrencilerimizi canım pahasına korumaya hazırım. Bu işin sorumluğunu ve ciddiyetini bildiğim için zaten buradayım." dedi.Velilerin de okulda kadın güvenlik görevlisi gördüklerinde çok memnun olduklarını belirten Ünsal, her kadında annelik duygusu olduğu için okullarda kadın güvenlik görevlisi olmasının daha iyi olduğunu dile getirdi.Ünsal, öğrencilerle çok yakın temas halinde olduklarını anlatarak, "Her şeyi gelip bana soruyorlar. Gözümün üstlerinde olduğunun bilinciyle hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı."Öğrencileri kötü niyetli insanlardan koruyorum"Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nun güvenlik görevlisi Çiğdem Atlı ise kendisinin de anne olduğunu belirterek, sorumluluğunu bilerek hareket ettiğini söyledi.Zorlanmadan görevini yerine getirdiğine dikkati çeken Atlı, çocukları korumak ve kollamaktan gurur duyduğunu anlattı.Atlı, okulda görev yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydederek, "Öğrencileri kötü niyetli insanlardan koruyorum. İşinizi severek yaparsanız hiçbir problem olmuyor. Ben, çocukları ve okulu seviyorum. Onları anlayarak, görev yapıyorum. Şüpheli gördüğüm kişileri hemen emniyet güçlerine bildiriyorum." şeklinde konuştu.