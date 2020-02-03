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Okulların ilk gününde Büyükşehir Zabıtası görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde okul önlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişleri için görev yaptı.

03.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:24Okulların ilk gününde Büyükşehir Zabıtası görev başında
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde okul önlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişleri için görev yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşın huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri yarıyıl tatili sonrasında okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için görev yaptı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde trafik zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin yol üzerinde güvenli bir şekilde geçiş yapmalarını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri de İzmit ve Gebze ilçelerindeki okul önlerinde, öğrencilerin yollardan karşıdan karşıya geçişlerinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler eğitim öğretim dönemi boyunca okul önlerinde öğrencilerin yol güvenliğini sağlayacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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