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Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor

Yurt genelinde korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri otogara akın etti.

12.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:54
Okulların tatil edilmesiyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor

Yurt genelinde korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri otogara akın etti. Otogarda yoğunluk oluşturan öğrenciler saatlerce bilet kuyruğunda bekledi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ilk ve orta öğretimde 1 hafta, üniversitelerde 3 hafta süreyle okulların tatil edildiğini açıklamasının ardından Afyonkarahisar'da eğitim gören üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogara akın etti. Öğrenciler memleketlerine bilet almak için saatlerce otobüs firmalarının yazıhanelerinde kuyrukta bekledi. Çoğu öğrenciler bilet bulmazken, firmaların internet siteleri kilitlendi. Otogar yetkilisi Ali Çiçek, okulların tatil edilmesi nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, işlemlerin yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlediğini kaydetti. Öğrenciler ise memleketlerine gitmek için sırada beklediklerini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Afyon, Güncel

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