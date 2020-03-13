Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı
Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı Okulların tatil edilmesinin ardından trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Koronavirüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu.
13.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:59
Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladıOkulların tatil edilmesinin ardından trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu. Haliç Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Koronavirüs nedeniyle alınan kararlar çerçevesinde okullar bugün itibariyle tatil edildi. İstanbul 'da okulların tatil edilmesini fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde çocukların okuldan çıkmasıyla birlikte yollara döküldü. Haliç Köprüsü üzerinde saat 17.00 itibariyle yoğunlaşma başladı. İki yönlü oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu. Haliç Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Koronavirüs nedeniyle alınan kararlar çerçevesinde okullar bugün itibariyle tatil edildi. İstanbul 'da okulların tatil edilmesini fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde çocukların okuldan çıkmasıyla birlikte yollara döküldü. Haliç Köprüsü üzerinde saat 17.00 itibariyle yoğunlaşma başladı. İki yönlü oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Haliç, Genel
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