Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Uşak Şehirlerarası Otogarında son yılların en büyük yoğunluğu yaşanmaya başlandı.
12.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:02
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Uşak Şehirlerarası Otogarında son yılların en büyük yoğunluğu yaşanmaya başlandı.
Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.
Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Uşak Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Resmi açıklamanın ardından öğrencilerin otogara adeta akın etmesiyle yoğunluk oluşmaya başladı. İnternet üzerinden bilet satın alınan uygulamaların yoğunluk nedeniyle çökmesi üzerine Uşak otogarının yolunu tutan öğrenciler bilet sıralarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili memleketlerinde ve ailelerinin yanında değerlendirmek isteyen öğrenci kalabalığının ilerleyen zamanla birlikte arttığı görüldü.
"İnternet sitelerine erişim sağlayamadım için otogara geldim"
Tatili memleketinde değerlendirmek isteyen öğrencilerden Görkem Gesgin, "Önlemin daha erken olması ve virüs artmadan olması çok iyi oldu. İnşallah bilet fiyatları artmamıştır. Biz de sırada bekliyoruz, inşallah alabiliriz" dedi.
İnternet üzerinden bilet alamadığı için otogara geldiğini belirten Ayfer Ay, "Konya'da oturuyorum, buraya okul için geldim. Bence doğru yapılmış bir şey. Çünkü dezenfekte edip sonrasında okula devam etmemiz daha mantıklı. Virüs yayıldıktan sonra pek bir anlamı kalmazdı. Bileti biraz zor buldum. İnternet sitelerine erişim sağlayamadım için buraya gelip alabildim" diye konuştu. - UŞAK
Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.
Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Uşak Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Resmi açıklamanın ardından öğrencilerin otogara adeta akın etmesiyle yoğunluk oluşmaya başladı. İnternet üzerinden bilet satın alınan uygulamaların yoğunluk nedeniyle çökmesi üzerine Uşak otogarının yolunu tutan öğrenciler bilet sıralarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili memleketlerinde ve ailelerinin yanında değerlendirmek isteyen öğrenci kalabalığının ilerleyen zamanla birlikte arttığı görüldü.
"İnternet sitelerine erişim sağlayamadım için otogara geldim"
Tatili memleketinde değerlendirmek isteyen öğrencilerden Görkem Gesgin, "Önlemin daha erken olması ve virüs artmadan olması çok iyi oldu. İnşallah bilet fiyatları artmamıştır. Biz de sırada bekliyoruz, inşallah alabiliriz" dedi.
İnternet üzerinden bilet alamadığı için otogara geldiğini belirten Ayfer Ay, "Konya'da oturuyorum, buraya okul için geldim. Bence doğru yapılmış bir şey. Çünkü dezenfekte edip sonrasında okula devam etmemiz daha mantıklı. Virüs yayıldıktan sonra pek bir anlamı kalmazdı. Bileti biraz zor buldum. İnternet sitelerine erişim sağlayamadım için buraya gelip alabildim" diye konuştu. - UŞAK
Kaynak: İHA
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