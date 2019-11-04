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Okullarına geçmişte kullanılan malzemeleri toplayarak müze açtılar

Zonguldak Merkez Mimar Sinan İlkokulunda 3. Sınıf Öğretmen'inin öncülüğünde öğrenciler ve veliler köylerden, kendi aileleri ve yakınlarının geçmişte kullandıkları eşyalardan oluşan malzemeleri toplayarak okullarında müze açtılar.

04.11.2019 17:18Okullarına geçmişte kullanılan malzemeleri toplayarak müze açtılar
Zonguldak Merkez Mimar Sinan İlkokulunda 3. Sınıf Öğretmen'inin öncülüğünde öğrenciler ve veliler köylerden, kendi aileleri ve yakınlarının geçmişte kullandıkları eşyalardan oluşan malzemeleri toplayarak okullarında müze açtılar.

Müze fikrinin sınıfta öğrenciler birlikte ders işlerken akıllarına geldiğini belirten Zonguldak Merkez Mimar Sinan İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Aysel Ardunç; "Türkçe dersi işlerken bir sınıf müzesi oluşturalım konusu işlerken öğrenciler ve veliler tarihi ev eşyalarının bulunduğu sınıf müzesi yerine okulumuzda açmak istedik. Hem tüm öğrencilerin ve velilerin ziyaret edebileceği okul müzesi oluşturma fikriyle bu çalışmayı gerçekleştirdik. Katkı ve çalışmalarından dolayı tüm öğrencilerime, velilerime ve okul idaresine teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Güncel

Kaynak: İHA

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