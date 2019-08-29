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Okullarındaki masa ve sıraları yenilediler

SİİRT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okullarında bulunan eski sıra ve masaları onararak yeniledi.

29.08.2019 14:40 Okullarındaki masa ve sıraları yenilediler
SİİRT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okullarında bulunan eski sıra ve masaları onararak yeniledi. Yaz tatilinde çalışan öğretmenler ve öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı.
200 civarında masa ve sırayı yenilemek için öğretmenlerle öğrencilerin yaz tatilini ayırdıklarını söyleyen Siirt Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Burhan Durgun, "Okulumuz 6 alan ve 600'e aşkın öğrenci ile eğitim ve öğretim yapmaktadır. Okulumuzda yaz ayı boyunca birçok tadilat ve tamir işlerini yaptık. Bunu kendi öğretmen arkadaşlarımızla yaptık. Okulumuzda eskiyen 200 civarında masa ve sıraları yeniledik. Bunların gereken tamirat bakım ve onarım işlemlerini tamamladık ve şu an kullanılır duruma getirdik. Bir sıranın bize maliyeti 170 liradır. Okulumuzda bulunan tahrip olan sıraları onardık ve okulumuzu 30 bin lira civarında masraftan kurtardık" dedi.


- Siirt

Anadolu Lisesi, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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