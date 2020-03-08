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Okullu köpek "Fındık" yaşam mücadelesini kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu haline gelen "Fındık" isimli köpek, yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle öldü.

08.03.2020 10:32
Okullu köpek
Tokat 'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu haline gelen "Fındık" isimli köpek, yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle öldü.
Veteriner Tekniker Yağmur Denli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fındık'ın gençlik hastalığına daha fazla dayanamadığını belirtti.
Ankara'da 3 hafta süren mücadeleyi kaybettiklerini ifade eden Denli, "Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık. Bu süreçte bizimle emek ve yürek birliği yapan binlerce kişiye teşekkür ederiz." dedi.
Okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Fındık gençlik hastalığına yakalanmış, tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirilmiş ve engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutularak tedavisine başlanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Turhal, Tokat, Güncel
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