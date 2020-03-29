Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler

Korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana var gücüyle çalışan kurumlardan olan Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, fabrikaya çevirdikleri okulda 10 günde yaklaşık 150 ton hijyen solüsyonu üretti.

29.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:27
Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler
Korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana var gücüyle çalışan kurumlardan olan Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, fabrikaya çevirdikleri okulda 10 günde yaklaşık 150 ton hijyen solüsyonu üretti.

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında kurumların, okulların ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu dezenfektan solüsyonunu üretmek için okulu adeta bir fabrikaya çevirerek gece gündüz demeden üretim yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde Afyonkarahisar'da pilot okul olarak belirlenen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kamu kurumları için 10 günde yaklaşık 150 ton hijyen solüsyonu üretti. Türkiye genelinde bu konuda belirlenen 44 okuldan biri olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, imza attığı üretimle takdir topladı.

Birçok ilin hijyen solüsyon ihtiyacını bu okul karşıladı

Bu kapsamda Afyonkarahisar ili ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Eskişehir ili ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Muğla ili ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Uşak İli ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükler, Kırıkkale gibi talep eden resmi kurumlar ve belediyelerin hijyen solüsyonu talepleri karşılandı. Okulun 10 günlük hijyen solüsyon üretim miktarı 150 tona yaklaştı. Bu ürün dışında il içi ve il dışında talep edilen 15 ton sıvı el temizleyici, 5 ton yüzey temizleyici ve 9 ton çamaşır suyu üretimi devam ediyor.

"4 öğretmen ve 25 öğrenci okulda dönüşümlü olarak üretim yapıyor"

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı Şefi Nurcan Ergenekon 4 öğretmen ve 25 öğrencinin okulda dönüşümlü olarak üretim yaptığını kaydetti. Ergenekon, "Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede açıklanan yüzde 5'lik sodyum hipoklotrit çözeltisini üretiyor şuanda. Biz bu kapsamda okulların ve diğer kurumların dezenfeksiyonunda kullanılacak konsantre solüsyonu üretiyoruz. Bu solüsyon 1'e 49 oranında suyla karıştırılarak kamu binalarının dezenfeksiyonunda kullanılıyor. 4 öğretmenle kesintisiz olarak çalışıyoruz, 25 tane öğrencimizi ise dinlendirerek üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kimya teknolojisi alanındaki öğrencilerimiz üretimin her safhasında"

Kimya teknolojisi alanındaki öğrencilerle üretimin her safhasında birlikte çalıştıklarını sözlerine ekleyen Ergenekon, "Bugüne kadar öncelikle Afyonkarahisar'ın tüm il merkezi ve ilçelerindeki Milli Eğitim müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, diğer resmi kurumlara teslimat gerçekleştirdik. Bunun dışında Eskişehir, Uşak ve Muğla'nın il merkezi ve ilçelerine solüsyon teslimatı yapıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Okulu fabrikaya çevirip, 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu ürettiler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı Haberler
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haberler
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim Haberler
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim

Son Dakika Güncel Haberleri

10:07: Hatay'daki volkanik gölü su papatyaları sardı - Haber 10:06: Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı - Haber 10:06: Vefa Sosyal Destek grubundan Kıbrıs gazisine doğum günü sürprizi - Haber 10:06: Elazığ'da jandarmanın yaşlı ve hastalara desteği sürüyor - Haber 10:06: Altındağ Belediyesince 4 bin aileye sosyal yardım desteği sağlandı - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:55: Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber