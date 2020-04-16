Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Okulu özleyen çocuklar evi okula çevirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okulu özleyen ilkokul öğrencisi kardeşi için "öğretmen" oldu, evi de okula çevirdi.

16.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:50
Okulu özleyen çocuklar evi okula çevirdi
Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okulu özleyen ilkokul öğrencisi kardeşi için "öğretmen" oldu, evi de okula çevirdi.

Karşıyaka Mahallesi Hürriyet İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Elif Roda Kaya, okulu çok özlediğini söyleyince, ortaokul 3'üncü sınıfa giden ablası Zeynep Rana Kaya, onun için öğretmen oldu, evi de okula çevirdi.
Odanın kapısına "Evde Eğitim Okulu 2/B sınıfı" yazan Zeynep Rana Kaya, okul üniformasını giyip, çantasını takarak kardeşi ile evdeki "okul"a gidiyor.

Kardeşine her gün belli saatte ders çalıştırarak "öğretmen"lik yapan Zeynep Rana Kaya, okullara ara verilip, çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı bu koronavirüs tedbir günlerinde kardeşinin okul özlemini gidermeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karşıyaka, Adıyaman, Kahta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Okulu özleyen çocuklar evi okula çevirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:27: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı şehitleri andı - Haber 12:26: Eğitim Bir-Sen'den postacılara destek - Haber 12:26: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:26: Ürettikleri maskeleri vatandaşlara dağıttılar - Haber 12:25: Fendoğlu'na ABB'den tam destek - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber