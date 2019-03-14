Okulu "Pi Sayısı" ile Donattılar

Kaynak: AA

Bursa'da "Dünya Pi Günü" dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.Özel Akcan Okullarındaki etkinlikte, matematik öğretmenleri tarafından öğrenciler için resim, pasta, tişört tasarım, röportaj ve şarkı yarışması yapıldı.Öğrenciler de boyadıkları rakamlarla pi sayısını oluşturup okulu süsledi. Hazırlanan "pi" maketine ise öğrencilerin doğum günleri yazıldı.Etkinlikte ayrıca 72 lise öğrencisi bir araya gelerek okulun bahçesinde pi sayısı görseli oluşturdu.Okul Müdürü Mehmet İstemihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrenciler için çok yararlı olduğunu söyledi.Çocukların bu tür etkinliklerle hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirten İstemihan, "Bu tür güzel organizasyonlarla matematiği çocuklara sevdirirken, olumlu bilinç uyandırma gayreti gösteriyoruz. Matematiğin bir işkence değil eğlence olduğunu kanıtlamaya çalıştık. Bu güzel programda emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımı tebrik ederim." dedi.