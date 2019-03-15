Okulu "Pi Sayısı" ile Donattılar

Kaynak: AA

Kırklareli'nde bir okulda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.Mustafa Dalcalı Ortaokulundaki etkinlikte, matematik öğretmenleri tarafından öğrenciler için resim, pasta ve tişört tasarım yarışması yapıldı.Öğrenciler de boyadıkları rakamlarla pi sayısı şeklini oluşturup okulu süsledi. Öğrenciler ardından en güzel pastayı yapabilmek için yarıştılar. Etkinlikte ayrıca 100 öğrenci bir araya gelerek okulun bahçesinde pi sayısı görseli oluşturdu.Okulun matematik öğretmeni Onur Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrenciler için çok yararlı olduğunu söyledi.Öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrendiklerini ifade eden Kırcı, "Matematiği sevdirmek amacıyla farklı etkinlikler düzenledik. Pi sayısı normalde çok kullanmadığımız ama içerisinde çok ilginç bilgiler barındıran bir sayı. Pi sayısı virgülden sonrası sonsuza devreden ve hiç bir şekilde kendini tekrar etmeyen bir sayı. Bu sayının içinde de çok ilginç bilgiler var. Kimimizin doğum günü, telefon şifrelerimiz pin kodlarımız gibi her şeyi içerisinde barındıran bir sayı. Bununla ilgili de öğrencilerimizin dikkatini çekmek istedik." diye konuştu.Okul Müdürü Hidayet As ise bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.