Okulu Su Bastı Öğrencileri İtfaiye Tahliye Etti

Okulu su bastı öğrencileri itfaiye tahliye etti Hatay
'ın Erzin
ilçesinde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Erzin'de şiddetli yağış nedeniyle Şükrü Paşa Ortaokulu'nun bahçesini su bastı. Okulda kurs gören 60 öğrenci öğrenci ve öğretmenler itfaiyenin yardımıyla göle dönen okul bahçesinden tahliye edildiler.Diğer yandan Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlık çevresinde bulunan evleri su basması sonucu 50'ye yakın kümes hayvanı ile 1 adet küçükbaş hayvanın sel sularına kapıldığı belirtildi. Karıncalı
Yaylasına ait yolda hasar oluştu.Akşam iş makineleriyle önlem alan Hatay Büyükşehir ve Erzin Belediyesi'ne ait iş makineleri çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti. Bozulan köprüler ve yollarda çalışmalar devam ediyor.
Hatay, Erzin, İtfaiye, Genel
Kaynak: İHA