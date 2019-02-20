Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, seçim kampanyası çerçevesinde Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. 'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin, 'okullarda siyasi propaganda yürütülemez' maddesini gerekçe gösteren öğretmenler, Taşyürek'i öğretmenler odasına almadı.

Ebubekir Taşyürek, okulların kapısını çaldı. Taşyürek öncülüğünde kalabalık bir heyetle okula gelen AK Partililer, yaklaşık 15 dakika okul müdürünün odasında kaldı.

SEÇİM BROŞÜRLERİ DAĞITTIĞI İDDİASI

Birgün'de yer alan habere göre; heyet, bazı öğretmenlerden gelen tepkiler nedeniyle öğretmenler odasına giremedi. Taşyürek'in yanındaki isimlerin ellerinde seçim broşürleri olduğu ve broşürleri okulda dağıttıkları ileri sürüldü.

Ebubekir Taşyürek

EĞİTİM İŞ BAŞKANI: MEB, PARTİLERE YASAĞI HATIRLATMALI

Eğitim kurumlarının siyaset üstü merkezler olması gerektiğini söyleyen Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okulların siyasi propaganda merkezi haline getirilemeyeceğini vurguladı. Yıldırım, siyasi partilerin koltuk hırslarına öğrencilerin de dahil edildiğinin altını çizerek "MEB'den, okullarda seçim çalışmalarını yasaklayan yönetmeliği tüm okullara yeniden hatırlatmasını istiyoruz" diye konuştu.

Okul yöneticilerinin iktidara yakın sendikanın üyesi olmasının okullarda seçim propagandasının önünü açtığını savunan Yıldırım, şunları söyledi:

"Çocuklar, kendi geleceklerini kazanmak amacıyla okula gidiyorlar. Öğretmenlerin amacı da bu çocukların nasıl ileriye taşınabileceği… Eğitim yuvalarında yapılmak istenen seçim çalışmalarına kesinlikle yasak konulmalı. Yalnızca AK Parti'nin değil, hiçbir siyasi partinin okullarda seçim çalışması yapması kabul edilemez. Bu yapılan hukuki değildir."

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Taşyürek, okul 'ziyaretini' resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

"Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek Okul Müdürü Adem Beker, idareciler ve öğretmenlerimizle birlikte, Kartal'ın geleceğini ve eğitim alanındaki düşüncelerimizi paylaştık ve öğrenci kardeşlerimizin çalışmalarını yerinde gördük. Ziyaretimizde bizi yalnız bırakmayan Kartal Anadolu Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Dönmez ve yönetimine teşekkür ediyoruz."