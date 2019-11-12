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"Okulumda Şenlik Var Projesi" tamamlandı

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik başlatılan "Okulumda Şenlik Var Projesi" tamamlandı.

12.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:04
Belediyesi tarafından ilçedeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik başlatılan "Okulumda Şenlik Var Projesi" tamamlandı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 40 okulda 8 bin 500 öğrencinin katıldığı projede çocuklara Türk kültürünün nesilden nesle gelen oyunları aktarıldı.
İlki Talas'ın en uzak noktası Çömlekçi Mahallesi'nde başlatılan projede çocuklara Türk kültürünün gölge oyunu "Hacivat Karagöz"ün yanı sıra "İbiş ile Yarışmalar", "İncili Çavuş" ve Yusuf Duru'nun anlatımıyla kıssadan hisseler gibi bölümler izlettirildi.
Daha sonra merkezdeki okullarda da devam eden ve bir ay süren proje, ilçedeki 40 okulda 8 bin 500 öğrenciye ulaştı.
Her okulda yaklaşık 2 saat süren programa çocukların yanı sıra büyükler de yoğun ilgi gösterdi.
Projeden memnuniyetlerini dile getiren veliler, çocukların bu durumdan oldukça keyif aldıklarını belirterek eğlenirken öğrendiklerini ifade etti.

Talas Belediyesi, Yusuf Duru, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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