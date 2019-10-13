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Okulumu İstiyorum Derneği'nden TGRT Haber'e ödül

Okulumu İstiyorum Derneği'nden TGRT Haber'e ödülANKARA - Okulumu İstiyorum Derneği tarafından, sosyal sorumluluk projelerine destek veren kurum ve kuruluşlara "Türkiye'nin enleri" ödülü verildi.

13.10.2019 11:32
Okulumu İstiyorum Derneği'nden TGRT Haber'e ödül
ANKARA - Okulumu İstiyorum Derneği tarafından, sosyal sorumluluk projelerine destek veren kurum ve kuruluşlara "Türkiye'nin enleri" ödülü verildi.
Okulumu İstiyorum Derneğinin gerçekleştirdiği ödül töreninde, sosyal sorumluluk çalışmalarına katılım sağlayarak destek veren kurum kuruluş ve gönüllülere "Türkiye'nin Enleri" ödülleri verildi. Tören MEB Şura Salonu'nda düzenlendi. Törende TGRT Haber Ankara Temsilciliği de ödüle layık görüldü.
Ödül alan diğer kuruluşlar ise, "Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal, Özel 19 Mayıs Hastanesi Başhekimi Süleyman Gökduman, TGRT Haber, Ankara Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı Ömer Uzun, glutensiz gıda üreten kafenin sahibi Cemali Özkaya, Ostim Radyo program yapımcısı Nazan Akat Albayrak, Orijinal Geri Dönüşüm, illüzyonist ve mentalist Abidin Özçelik, Zen Junior rock grubu, Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut Çınar, kır bahçesi Saklı Cennet" şeklinde oldu.
Derneğin Genel Başkanı Yusuf Kutluca, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, dernek olarak yüzlerce kitap dağıtıldığını, durumu olmayan çocukların elbise ve kırtasiye ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Ayrıca derneğin 22 kişi olduğunu hatırlatan Kutluca, ne üye aidatı nede bağış almadıklarını belirtti. Derneğe sadece manevi destek beklediklerini ifade eden Kutluca, herkesi dernek binalarına gelmeye davet etti. Kutluca, Samsun'un Atakum ilçesinde bir kütüphane açacaklarını aktararak yakın zamanda projeye başlayacaklarını bildirdi.
Okulumu İstiyorum Derneği'nden TGRT Haber'e ödül

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Kaynak: İHA

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