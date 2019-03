Okulumuz, Engelli Çocuklarımıza Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlayacak"

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağını belirterek, "Bu vesileyle evlatlarımız, toprağı delen bir kardelen gibi güneşle buluşacak. Ben inanıyorum ki burada eğitim gören çocuklarımız, sporda, sanatta, bilimde ya da başka alanda nice başarılara imza atacak. En önemlisi, bileceğiz ki, çocuklarımız mutlu ve yüzleri gülüyor. Aslında bütün gayemiz bunu başarabilmek." dedi.Kasapoğlu, Bağcılar'da Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği (HAYPADER) tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesinin destekleriyle hayata geçirilen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.Burada konuşan Kasapoğlu, özel ihtiyaç sahibi bireylerin hayatlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri için çalışmalar yapmanın kendileri için yalnız bir günün değil, her günün önemli bir gündem maddesi olduğunu söyledi.Açılışını gerçekleştirdikleri Özel Eğitim Merkezinden istifade edecek her bir evladın heyecanını şimdiden yüreğinde hissettiğini belirten Kasapoğlu, böyle kutlu bir amaç uğruna ellerini ve gönüllerini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceklerinin altını çizdi."Bu, hepimizin ortak sorumluğu ve önceliğidir"Bakan Kasapoğlu, engelli bireylerin sahip olduğu haklardan yararlanmaları uğruna daima bütün imkanlarını seferber edeceklerini vurgulayarak, "Bu, hepimizin ortak sorumluğu ve önceliğidir. Biliyorum ki, bu konuda bizlerle aynı düşünceye sahip dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Onların da bu konuda toplumsal farkındalık sağlayacak çalışmalarını yakından takip ediyor ve kendilerini tebrik ediyoruz. Bu sinerjinin meyvelerini almak, engelli bireylerin daha iyi şartlara kavuşmasını görmek, hepimizin yüzünü güldürüyor." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın toplumda engelliliğe dair farkındalığın artması noktasında önemli gayretleri olduğuna işaret eden Kasapoğlu, bu gayretten aldıkları destek ve ilhamla kendilerinin de engelli bireylerin sosyal ve fiziksel şartlarının iyileştirilmesi adına yurt, gençlik merkezi ya da spor tesislerini herkes için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılmak konusunda özel bir hassasiyet gösterdiklerini aktardı.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engellilerin hayatlarındaki engellerle mücadelenin uzun vadeli ve çok boyutlu gayretler gerektirdiğini belirterek, toplumun tamamında bu bilincin yerleşmesinin ve bütün vatandaşların bu mücadeleye katılmasının gerektiğini ifade etti.Özel ihtiyaç sahibi bireylerin istikbali için adımlar atmanın ortak bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Okulumuz, engelli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak. Bu vesileyle evlatlarımız, toprağı delen bir kardelen gibi güneşle buluşacak. Bu ülkenin bütün çocukları bizim için elbette çok mühim. Ben inanıyorum ki burada eğitim gören çocuklarımız, sporda, sanatta, bilimde ya da başka alanda nice başarılara imza atacak. En önemlisi, bileceğiz ki, çocuklarımız mutlu ve yüzleri gülüyor. Aslında bütün gayemiz bunu başarabilmek." değerlendirmesinde bulundu.Kasapoğlu, baktığı ve dokunduğu her şeye anlam ve değer katan özel ihtiyaç sahibi çocuklar için hayata geçirilen projenin yaygınlaştırılmasını bütün kalbiyle dilediğini vurguladı."Öncelikli hedefimiz bu"Bakanlık olarak, bu tür projelerin paydaşı olmaktan, çocukların yüzündeki tebessüm için çalışmak ve üretmekten daima mutluluk duyacaklarının altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Çünkü bizim varlık amacımız tam da budur. Bu amacımızı sporla, sanatla, bilimle gerçekleştirmek için kurduğumuz merkezlere, tesislere bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz. Engelli bireylerimizin buralara kolaylıkla gelebilmesi için yine üretimine katkı sunduğumuz araçlarımızla ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu konuya bakışımızın 'insan hakları meselesi' ekseninde olduğunu da ifade etmek isterim. Yapılan bütün çalışmalar kimseye bir lütuf değil, aksine sahip oldukları haklarının kendilerine verilmesi. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, sosyalleşmede fırsat eşitliği sağlamak... Bizim öncelikli hedefimiz bu."Kasapoğlu, engelli bireyler için geliştirilen bütün projelere aynı hassasiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, okulda eğitim görecek bütün çocuklara başarı diledi.Konuşmasının ardından Kasapoğlu, desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya ve bağışçılara teşekkür plaketlerini verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun plaketini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.Açılış töreninde, HAYPADER Başkanı Revna Demirören de konuşma yaptı.