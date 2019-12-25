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Okulun bahçe duvarı çöktü sokak sakinleri tedirgin

Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirginMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, son yağmurlarla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece büyük bir gürültüyle çöktü.

25.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:51
Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirgin
MANİSA'nın ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, son yağmurlarla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, okulun hemen alt kısımındaki bazı evlerin bahçe duvarları da zarar gördü.
Ergenekon Mahallesi'nde Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, dün (Salı) gece yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Duvarın altından kayan toprak ve yıkılan duvarın enkazı kot farkı nedeniyle okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu. Gürültüye koşan sokak sakinleri durumu Turgutlu Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alırken, okul yönetimi öğrencileri, duvarın yanından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Evlerinin tehdit altında olduğunu belirten sokak sakinleri, son yağmurların etkisiyle kayan toprağın okulun bahçe duvarının yıkılmasına neden olduğunu belirterek, "Ancak, tehlike henüz geçmiş değil. Bir an önce yetkililerin burası için gerekli önmeleri almasını istiyoruz. Can kaybı yaşanmamış olamsı sevindirici" dedi.
Okulun bahçe duvarı çöktü sokak sakinleri tedirgin

Anadolu Lisesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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