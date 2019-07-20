Okulun bahçe duvarında otururken düşen genç öldü

GAZİANTEP'te, okulun bahçe duvarında otururken dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşen Kenan Demir (17), hayatını kaybetti.Olay, dün gece Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Gece arkadaşları ile birlikte Barak Ortaokulu'nun bahçe duvarında oturan Kenan Demir, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kenan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.