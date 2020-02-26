Okulun çatısındaki kar kütlelerini halatla çektiler

BİTLİS'te, kar yağışının durmasının ardından çatılarda biriken karların temizlenmesine başlandı. Birçok binada insan gücüyle temizleme çalışması devam ederken, bir okul çatısındaki kar kütleleri ise aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla çekilerek indirildi. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kent merkezinde 2 metreye ulaşan kar kalınlığının ardından çatılarda biriken karlar da tehlike oluşturmaya başladı. Birçok binada insan gücüyle temizleme çalışması başlatılırken, kent merkezinde bulunan Şehit Tahsin Barutçu Lisesi'nin çatısında biriken kar için ilginç bir yöntem denendi. Kar kütleleri, bir aracın arkasına bağlanan halatla çekilerek indirildi. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Bitlis