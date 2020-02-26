Haberler » Güncel » Okulun çatısındaki kar kütlelerini halatla çektiler - Haber

Okulun çatısındaki kar kütlelerini halatla çektiler

BİTLİS'te, kar yağışının durmasının ardından çatılarda biriken karların temizlenmesine başlandı.

26.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:52Okulun çatısındaki kar kütlelerini halatla çektiler
BİTLİS'te, kar yağışının durmasının ardından çatılarda biriken karların temizlenmesine başlandı. Birçok binada insan gücüyle temizleme çalışması devam ederken, bir okul çatısındaki kar kütleleri ise aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla çekilerek  indirildi. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kent merkezinde 2 metreye ulaşan kar kalınlığının ardından çatılarda biriken karlar da tehlike oluşturmaya başladı. Birçok binada insan gücüyle temizleme çalışması başlatılırken, kent merkezinde bulunan Şehit Tahsin Barutçu Lisesi'nin çatısında biriken kar için ilginç bir yöntem denendi. Kar kütleleri, bir aracın arkasına bağlanan halatla çekilerek indirildi. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- Bitlis

Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:36:43