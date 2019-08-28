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Okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta patlatıldı

Okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta patlatıldı Şanlıurfa'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

28.08.2019 20:12
Okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta patlatıldı
Şanlıurfa'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin demir korkuluklarında asılı olan bir çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs duraklarının da bulunduğu bulvarı, araç ve yaya geçişine kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli çantayı fünyeyle patlattı.
Patlamayla birlikte parçalanan ve okulun bahçesine düşen çanta, ekipler tarafından incelenmek üzere alındı. Güvenliğin sağlanmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta patlatıldı

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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