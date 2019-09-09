Okulun ilk günü 2019: Okulun ilk günü Google doodle oldu!

Google'dan okulun ilk günü için doodle hazırlaması öğrencilere güzel bir süpriz oldu. 10 milyon öğrenci bugün yeni eğitim öğretim hayatının ilk gününe başlıyor. Bu heyecanı içinde hazırlanırken Google'ın "Okulun İlk Günü 2019" doodle'ını görmeleri ile şaşırdılar.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa ara tatil uygulanacak. 13 haftalık yaz tatili iki hafta kısaltıldı. Bunun yerine her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacak. 9 Eylül'de açılacak yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Okulun İlk Günü Doodle ekranına kapak oldu.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Okulun İlk Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Okulun İlk Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.