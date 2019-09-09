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Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, okul günü yaptığı paylaşımla tepki çekti. Takipçileri Subaşı'nın paylaşımına "Okullar açıldı ama Şeyma nerede" diyerek tepki gösterdi.

09.09.2019 11:55

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaptıkları ve paylaşımları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, yine sosyal medya kullanıcılarının hedefinde.

OKULUN İLK GÜNÜ IBIZA'DA TATİLDE

Kızı Melisa'nın velayetini boşandıktan sonra Ilıcalı'ya bırakan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yine Ibiza'da tatilde. Tatilden bol bol paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı.

ELEŞTİRİLERİ TİYE ALDI

Paylaşımın altına "Büyük, küçük her şey için minnettarım" diyen Subaşı, okulun ilk günü Melisa'nın yanında olmamasını eleştirenlere de yanıt verdi. Subaşı kendisini "Yarın okulun birinci günü! Anne nerede? Ibiza! Ibiza'da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful" sözleriyle eleştiren kullanıcıya "Ya bi git" diye cevap verdi.

"YAKINDA KIZINI BIRAKIP GİDEN ANNE OLURUM" DEMİŞTİ

Çoğu kullanıcıdan benzer yorumlar alan Subaşı'nın kızı Melisa, aslında ilkokul birinci sınıfa geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Şeyma Subaşı da o gün kızıyla çekilen bir fotoğrafı duygusal bir mesajla yayınlamış ardından "Merak etmeyin yakında yine kızını bırakıp giden anne olurum" notuyla çıkacağı tatili haber vermişti.

Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (14)
ABC: Yillardir tatil bu ne iş yapar ,bu paranin kökü neyle beslenir
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ISYANKAR 01: Yaziklar olsun boyle insanlara sen bir anne olmussun artik ceki duzen ver kendine .hayatina bakinca dunya yansa umurundadegil.bizim ulkemizde erkek yokmuydu italyan adami kendine sevgili edindin.bizim turk kizlarina ayar lazim
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4 2
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ADINIZI YAZIN: BİZENE
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SAZLIKÖYLÜ: HERKES ANNE OLURSA BÖYLE OLUR İŞTE. İNSAN OLAMAMIŞ ANNE OLMUŞ. YAZIK . KIZIDA BUNU ÖRNEK ALACAK İLERDE
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6 1
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ADA: zaten buna ANNE demek yanlış
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12 0
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ZİYAA: Bırak bu işleri de biraz da çocuğunla ilgilen.
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15 5
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ZİYAA: dağılın la hödükler
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3 1
ZİYA: ATMA ZİYAAAAAAAAAAAAAAA
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5 7
KATİP 38: ya sizene arkadaş nerede ne zaman tatil yaparsa yapsın
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GICIK: Bir elinde cımbız bir elinde ayna umurumdamı dünya . Modunda anneye en güzel örnek.
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