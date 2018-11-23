23 Kasım 2018, 14:06
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Okulun İnternet ve Telefon Kablolarını Çalan Hırsızlar Tutuklandı

Okulun İnternet ve Telefon Kablolarını Çalan Hırsızlar Tutuklandı

Sorgun ilçesinde bir okula giden yaklaşık bin 500 metre telefon ve internet kablosunu çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Sorgun ilçesinde bir okula giden yaklaşık bin 500 metre telefon ve internet kablosunu çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Sorgun'a bağlı Gülşehri Beldesi Keser Mahallesi'nde bir hafta arayla iki kez elektrik ve telefon kablolarının çalındığı ihbarını alan Sorgun Jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu M.A.(37) ve Y.A'yı (32) hurda haline getirdikleri kabloları Sorgun Sanayi Bölgesi'nde satarken suçüstü yakaladı.

Jandarma'da ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gülşehri,Jandarma,Sorgun
23 Kasım 2018 Cuma 14:06