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Okulun kalorifer dairesinde yangın

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde okulun kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

31.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:59 Okulun kalorifer dairesinde yangın

ADIYAMAN'ın ilçesinde okulun kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Atmalı köyünde bulunan Atmalı İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kalorifer dairesinde dumanlar yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Kalorifer dairesinde çıkan yangın ise itfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



Jandarma, İtfaiye, Besni, Güncel

Kaynak: DHA

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