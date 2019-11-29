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Okulun kütüphanesinde üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar

Bitlis'in Ahlat ilçesi Alpaslan Ortaokulu'nda ev ortamına dönüştürülen kütüphanede öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

29.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:23
'in ilçesi Alpaslan Ortaokulu'nda ev ortamına dönüştürülen kütüphanede öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanıyor.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Abdulkadir Demir, yaptığı açıklamada, ilçedeki öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavına daha iyi bir ortamda hazırlanması için okul kütüphanesini yeniden dizayn ettiklerini söyledi.
Okuldaki öğretmen ve idarecilerin öğrenciler için seferber olduğunu anlatan Demir, "Öğrencilerimize her gün ders çıkışının ardından belirli saatlerde ev ortamını andıran kütüphanemizde ders çalışma imkanı sunuyoruz. Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ve fedakarlıkla öğrencilerimize özel olarak eğitim veriyor. Öğrencilerimiz ve velilerimizde bu durumdan oldukça memnun. Bu konuda çok fazla olumlu dönüşler alıyoruz. Öğrencilerimizin akademik seviyesi de bu sayede yükselmiş durumda." dedi.
Okulun kütüphanesinde üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA


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