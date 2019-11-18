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- Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar- Korkusuz hırsızlar okuldan söktükleri...

- Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar Korkusuz hırsızlar okuldan söktükleri kabloları çevredekilerin görme ihtimaline rağmen okul bahçesinde yakarak, içindeki bakır telleri çıkarmaya çalıştıMANİSA - Manisa'da bir okulun paratoner kablolarının içinden geçtiği yaklaşık...

18.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:48
- Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar
Korkusuz hırsızlar okuldan söktükleri kabloları çevredekilerin görme ihtimaline rağmen okul bahçesinde yakarak, içindeki bakır telleri çıkarmaya çalıştı
MANİSA - 'da bir okulun paratoner kablolarının içinden geçtiği yaklaşık 25 metrelik çelik boruyu söken hırsızlar, bakır kabloları okul bahçesinde yakarken polis tarafından yakalandı.
Olay geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen Ortaokulunda meydana geldi. Okul binasına arka taraftaki duvardan atlayarak giren A.Ş. ve M.T., ilk olarak yan tarafta bulunan anaokuluna ait kameralarının yönünü çevirdi. Kamera açısını kapatan iki hırsızlık şüphelisi daha sonra 4 katlı okul binasının çatı katında bulunan paratonere ait kabloların içinden geçtiği yaklaşık 25 metrelik çelik boruyu söktü. Duvara monte edilmiş boruların içerisindeki kabloları çıkaran iki şüpheli, okul bahçesinde kabloları yakarken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşları küçük 2 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı.
- Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar- Korkusuz hırsızlar okuldan söktükleri...

Manisa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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