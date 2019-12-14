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Okulun penceresinden düşen ayşegül, yaşam savaşını kaybetti

Okulun penceresinden düşen Ayşegül, yaşam savaşını kaybettiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, okulun 3'üncü katındaki pencereden düşüp, yaralanan, kaldırıldığı hastanede duran kalbi iki kez çalıştırılan Ayşegül Çelik (13), kurtarılamadı.

14.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:38
Okulun penceresinden düşen Ayşegül, yaşam savaşını kaybetti
ANTALYA'nın ilçesinde, okulun 3'üncü katındaki pencereden düşüp, yaralanan, kaldırıldığı hastanede duran kalbi iki kez çalıştırılan Ayşegül Çelik (13), kurtarılamadı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Manavgat'taki özel bir okulda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Ayşegül Çelik, okulun 3'üncü katındaki sınıfın, yarısına kadar korkuluk bulunan penceresinden düştü. Durumu fark eden öğretmenler, sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine okula, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşegül Çelik, önce özel hastaneye, ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İç organları zarar gören, ayak ve kalçasında kırıklar olduğu belirlenen Ayşegül Çelik'in hastanede 2 kez duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ayşegül Çelik, gece saatlerinde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
İNTERNETTEN ERKEK ARKADAŞ İDDİASI
Bu arada, Ayşegül Çelik'in internet üzerinden tanıştığı Denizli'de oturan erkek arkadaşı olduğu, durumu öğrenen ailesinin tepki gösterdiği, cep telefonunu alıp, internet erişimini kısıtladığı iddia edildi. Ayşegül Çelik'in bu nedenle okulda problemler yaşamaya başlaması üzerine okul yönetimi ve rehberlik servisinin kız çocuğunun ailesiyle görüşerek mutlaka psikologdan destek almaları gerektiğini söylediği öğrenildi. Ayşegül Çelik'in geçen hafta erkek arkadaşıyla İzmir'de buluşmak için uçak bileti aldığı, durumdan haberdar olan annesinin uçak biletini iptal ettirdiği de iddia edildi.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirterek, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettişlerin 16 Aralık Pazartesi okula gidip, inceleme yapacağını söyledi.
Okulun penceresinden düşen ayşegül, yaşam savaşını kaybetti

Ayşegül Çelik , Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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