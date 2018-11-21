Okulun Penceresinden Düşen Öğrenci Toprağa Verildi

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde okulun 3. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, İzmir
'de toprağa verildi.
Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan ve ardından İzmir'e getirilen lise birinci sınıf öğrencisi için Konak
ilçesi Murat Reis
Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Zülfikaroğlu'nun naaşı, Gaziemir
Mezarlığı'na defnedildi.
Baba Rasim Zülfikaroğlu, üzerine Türk bayrağı örtülen oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü, aile fertleri taziyeleri kabul etti.
Olay
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün, bir okulun 3. katındaki penceresinden düşen birinci sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu (14), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik
Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Kocaeli,Gölcük,İzmir
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:06