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Okuluna duyduğu özlemi şiirle anlattı

Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Çavuşoğlu, okuluna duyduğu özlemini şiirinde dile getirdi.

04.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:40
Okuluna duyduğu özlemi şiirle anlattı
Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Çavuşoğlu, okuluna duyduğu özlemini şiirinde dile getirdi.
Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Çavuşoğlu, evde kaldığı dönemde özlediği okulu ve öğretmeni için şiir yazdı.
Çavuşoğlu, "Canım okulum benim, seni çok özledim, gelebilseydim eğer, taşlarını öperdim" ifadelerini kullandığı şiirinde, sınıf öğretmeni Filiz Koç'u çok özlediğini anlattı.
Çavuşoğlu'nun annesi Gülden Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının okuluna, öğretmenine ve arkadaşlarına duyduğu özlem üzerine şiir yazdığını belirtti.
Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun da sağlanması açısından evden çıkmadığını ifade eden Çavuşoğlu, kızının günün büyük bölümünü ders çalışarak, kitap okuyarak, şiir yazarak ve oyunlar oynayarak geçirdiğini söyledi.
Şiirlerinde hep özlem olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Hem öğrencilere ilham olması açısından, hem de okula gitmenin önemi ve bunun için de sağlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına bu zorlu günlerde bu şiir bir tebessüm yarattı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Lüleburgaz, Eylül, Güncel
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