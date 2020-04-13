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Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları

Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları Kahramanmaraş'ta koroni virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.

13.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:59
Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta koroni virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
Dünyayı saran korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edildiği bu süreçte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ayşe Gümüşer İlkokulu 1-C sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan (7), öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini bir an önce korona virüsün bitmesi için dua ederek gözyaşlarını tutamadı.
Öğretmenlerini ve arkadaşlarına biran önce kavuşmak istediğini söyleyen Şahan, "Öğretmenlerimi çok özledim ama korona virüs dışarı çıkmamı engelliyor. Korona virüs bittiğinde dondurma yemek istiyorum, okuluma gitmek istiyorum, mahallede top oynamak ve arkadaşlarımla pikniklere gitmek istiyorum" dedi. Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet’in gözyaşları

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Ahmet Şahan, Güncel
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