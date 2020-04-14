Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor

AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Servet Emre Sert (11), okuluna olan özlemini TRT EBA TV üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

14.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:09
Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor

AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Servet Emre Sert (11), okuluna olan özlemini TRT EBA TV üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

Cumhuriyet Mahallesinde oturan Mehmet ve Songül  Sert çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Hasandağı Ortaokulu 5'ncı sınıf öğrencisi Servet Emre Sert, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için okulunu çok özlediğini söyledi. Servet Emre Sert, "Sabah saat 09.00'da 5'inci sınıf dersimi televizyondan takip ediyorum. Saat 11.00 ila 13.00 arasında 'eba.gov. tr' adresine giriyorum. Öğretmenimin gönderdiği ödevleri yapıyorum. Boş zamanlarımda ise test çözüp hikaye okuyarak geçiriyorum. Akşam saat 17.00 ila 19.00 arası yine 'eba.gov.tr'ye giriyorum. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Bir an önce okulların açılmasını arzu ediyorum. Okulu biraz daha canlandırmak ve hatırlamak için de ders çalışırken okul formamı giyiyorum. Bu dönemde en büyük yardımcım ise annem oluyor. Bana sorular soruyor. Derslerimi annem ile tekrar ediyoruz" diye konuştu. 20 yaş ve altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte derslerine daha çok çalışmaya başladığını ifade eden Sert, "Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra derslerime daha çok çalışıp derslere ağırlık verdim. Dedemle önceden dışarı çıkıp görüşebiliyordum. Şimdi ise yasak olduğundan telefonla görüşüyoruz. Bütün yakınlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Emre Sert, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Survivor’da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa’ya sert çıktı Haberler
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Haberler ›› Güncel ››Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:10: (Özel) Ambulansların korona vak'alarına müdahale süreci görüntülendi - Haber 09:10: Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor - Haber 09:09: Başkan Büyükakın; ''Kocaeli turizmde parlayan bir yıldızdır'' - Haber 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 09:04: Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı? - Haber 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin