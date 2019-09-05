Haberler» 3. Sayfa» Haber

Okuma evinde yangın

Gaziantep'te okuma evi olarak kullanılan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

05.09.2019 15:54 Okuma evinde yangın
Gaziantep'te okuma evi olarak kullanılan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın esnasında binada kimsenin olmaması faciayı önledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi 26 nolu cadde üzerinde okuma evi olarak kullanılan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçradığı yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında halı, ahşap dolap ve kitaplar küle döndü.

Yangın esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken binanın yurt ya da öğrenciler için okuma evi olarak kullanıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:15   Köpeğe ateş etti, 18 yaşındaki kuzenini öldürdü
21:15   Park halindeki cip gölete düştü
21:13   Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu
20:56   Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı
20:53   Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
20:49   Karısını öldüren adam Ankara'da yakalandı
20:46   Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken canından oldu