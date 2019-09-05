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Okuma evinde yangın

Okuma evinde yangınGAZİANTEP - Gaziantep'te okuma evi olarak kullanılan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

05.09.2019 18:11
Okuma evinde yangın
GAZİANTEP - Gaziantep'te okuma evi olarak kullanılan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın esnasında binada kimsenin olmaması faciayı önledi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi 26 nolu cadde üzerinde okuma evi olarak kullanılan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçradığı yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında halı, ahşap dolap ve kitaplar küle döndü.
Yangın esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken binanın yurt ya da öğrenciler için okuma evi olarak kullanıldığı belirtildi.
Okuma evinde yangın

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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