Okuma Projesiyle Tüm Okul Kütüphaneye Üye Oldu

Kaman
Şehit Deniz Kaya
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde başlatılan okuma projesiyle tüm okul öğrenci ve personeli İlçe Halk Kütüphanesine üye yapılarak okuma alışkanlığı kazandırılması hedefliyor.
Kaman Şehit Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Köksal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 32 öğretmen, 200 öğrenci ve 5 personel olmak üzere toplam 237 kişinin kütüphaneye üye olduğunu söyledi.
Okul olarak hep birlikte projeye sahip çıktıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Projemizin adı 'Okulumuz Okuyor, Kaman Okuyacak, Okuyucu Oranı Artacak'. Amacımız, öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, ilçemizde ve okulumuzda okuyucu oranını yükseltmek ve Cumhurbaşkanımızın belirttiği şekilde millet kıraathanesi olan kütüphanelerimizi okuyucu ile tanıştırmaktır. Proje kapsamında her 15 günde bir kitap okutmayı amaçlıyoruz. Ayrıca her hafta bir dersimizi kitap okumaya ayırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz bir arada kitap okuyor ve değerlendirme yapıyor. Yıl sonunda ise en fazla kitap okuyan öğrencilerimize hediye vereceğiz."
Projenin kendileri için çok faydalı olduğunu dile getiren 11. sınıf öğrencisi Gözde Vural da "Proje sayesinde yeni kitapları okuma fırsatı bulduk. Hem de okuma alışkanlığı kazandık. Sınavlarda uzun cümleleri bu sayede daha çabuk kavrayabiliyoruz. Umarım yıl sonunda en çok kitabı ben okurum. Kendi aramızda rekabet ortamı yakaladık ve bu da bizi başarıya götürecektir." dedi.
Güncel
Kaynak: AA