Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi
Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için Şakirpaşa Halk Eğitim Müdürlüğü ile Adana Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen sertifika törenine katıldı.
09.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:15
Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için Şakirpaşa Halk Eğitim Müdürlüğü ile Adana Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen sertifika törenine katıldı.
Seyhan ilçesi Zeytinli Bedir Mahallesi'nde kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 11 kadın kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikaları Beyhan Demirtaş ve Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Demet Bilici tarafından takdim edildi.
Beyhan Demirtaş, azmedip, gayret göstererek okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınların hem yetişkinlere örnek olup hem de eğitimin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdiklerini belirterek, "Kurslara katılarak okuma-yazma belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA
Seyhan ilçesi Zeytinli Bedir Mahallesi'nde kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 11 kadın kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikaları Beyhan Demirtaş ve Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Demet Bilici tarafından takdim edildi.
Beyhan Demirtaş, azmedip, gayret göstererek okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınların hem yetişkinlere örnek olup hem de eğitimin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdiklerini belirterek, "Kurslara katılarak okuma-yazma belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi
Etiketler : Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
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