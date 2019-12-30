Haberler » Güncel » Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar - Haber

Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar

ERZURUM'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup, yazıp gönderdi.

30.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:23 Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar

ERZURUM'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup, yazıp gönderdi.

ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu'nun 1/D sınıfındaki 27 öğrenci, okuma yazma öğrendi. Minik öğrenciler için düzenlenen okuma yazma bayramına, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.  Öğrencilerin Mehmetçiğe mektup yazdığı okuma-yazma bayramında konuşan Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Mektup geleneğimizi maalesef yitirdik. Herkes mektubu uzakta sevdiği kişiye yazardı. Çocuklarımızın yok olmaya yüz tutan mektup geleneğini sürdürüp, ilk mektuplarını da bizlerin güvenliğini, ülkemizin birliğini, dirliğini sağlayan mehmetçiğe yazması gururlandırdı. Bu sınıfta eğitim-öğretim gören Yasin Meral annesi ile birlikte bize sosyal medyadan davet gönderdi. Biz de üzerimize düşen görevi yaptık ve çocuklarımızın bu mutlu gününe ortak olduk" dedi.

Mektup yazan öğrencilerden Yasin Meral de "İlk mektubumuzu bizlerin süper kahramanları olan asker abilerimize yazdık. Bu bayramımızı onlarla paylaşmak istedik. Çünkü onlar sayesinde güven içerisinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Tören sonunda okul görevlileri, öğrencilerin yazdıkları mektupları, Türkiye'nin dört bir yanında silah tutan Mehmetçiğe yollamak üzere postaya verdi.



Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:15   Şile'de fırtına etkili oluyor - Haber
13:15   Bakan Koca'dan İzmir'deki cinayetlere ilişkin açıklama - Haber
13:14   Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası - Haber
13:14   Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oldu - Haber
13:13   Emniyet Genel Müdürlüğü: Torbalı'daki zanlı yaralı olarak yakalandı - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:17:14