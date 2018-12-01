Okumanın Yaşı Yok

Ordu
'da Ordu Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde düzenlenen okuma yazma eğitimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Ordu'da açılan kurslar ile kadınlar okuma yazma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Belediyenin Altınordu
, Ünye
ve Fatsa
ilçelerinde açılan kurslara çok sayıda bayan ilgi gösterirken, yaşları 50 ile 80 arasında değişen kursiyerlerin azmi dikkat çekiyor. ORMEK Altınordu Şubesinde, günde ortalama 4 saat süren eğitim emekli öğretmen Gülsen Karadağ
tarafından veriliyor.
Okuma yazma bilmedikleri için yıllardır sıkıntı çektiklerini ifade eden kursiyerler, çeşitli edenlerle okuma yazmayı hep ertelediklerini belirterek, "Okumak ve yazmak her zaman hayalimiz olan bir şey. Okuyamadığımız ve yazamadığımız için bu hep içimizde uhde kalmıştı. Bu eğitim sayesinde artık bir yere giderken tabelaları daha rahat okuyabileceğiz. Hastaneye gittiğimizde bize sıra geldiğini yardım almadan öğrenebileceğiz. Telefon rehberindeki isimleri rahatlıkla okuyabileceğiz" diye konuştular.
Kurs öğretmeni Gülsen Karadağ ise kadınların okuma ve yazma için çok hevesli olduklarına dikkat çekerek, 120 saatlik eğitim sonunda kendilerine katılım belgesi verileceğini kaydetti. - ORDU
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:16